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21 августа, 18:57

Дело французского иноагента Винатье* поступило в Замоскворецкий суд Москвы

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении гражданина Франции Лорана Винатье*. Служителям Фемиды предстоит избрать ему меру наказания за неисполнение законодательства об иностранных агентах.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Винатье* Л.К.Ж.Л. по части 3 статьи 330.1 УК РФ», — гласит сообщение на портале судов общей юрисдикции российской столицы.

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Напомним, что Винатье* был арестован и помещён в СИЗО 7 июня. Француз обвиняется в сборе на территории РФ сведений военно-технического характера, которые могли быть использованы зарубежными спецслужбами. При этом гость из Европы уже несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Свою вину подсудимый признал в полном объёме.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Илья Пушкарев
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