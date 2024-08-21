Дело французского иноагента Винатье* поступило в Замоскворецкий суд Москвы
Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении гражданина Франции Лорана Винатье*. Служителям Фемиды предстоит избрать ему меру наказания за неисполнение законодательства об иностранных агентах.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Винатье* Л.К.Ж.Л. по части 3 статьи 330.1 УК РФ», — гласит сообщение на портале судов общей юрисдикции российской столицы.
Напомним, что Винатье* был арестован и помещён в СИЗО 7 июня. Француз обвиняется в сборе на территории РФ сведений военно-технического характера, которые могли быть использованы зарубежными спецслужбами. При этом гость из Европы уже несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Свою вину подсудимый признал в полном объёме.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.