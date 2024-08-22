В Генштабе ВС Ирана не подтвердили версию о перегрузе на разбившемся вертолёте Раиси
Генштаб ВС Ирана опроверг данные Fars о причинах крушения вертолёта Раиси
В Генштабе ВС Ирана назвали ложной информацию агентства Fars о причинах крушения вертолёта президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. Ранее журналисты заявили, что к трагедии привели перегруз, а также туман.
«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолёта стало нахождение на борту ещё двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолёта не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь», — указано в сообщении, которое приводит ISNA.
Генштаб потребовал от СМИ согласовывать с ним публикацию новостей по теме обороны и безопасности и не "жертвовать точностью ради скорости".
Напомним, о крушении вертолёта, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стало известно 19 мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения останков винтокрылого судна стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер.
ТАСС / EPA / AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS