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21 августа, 21:39

В Генштабе ВС Ирана не подтвердили версию о перегрузе на разбившемся вертолёте Раиси

Генштаб ВС Ирана опроверг данные Fars о причинах крушения вертолёта Раиси

В Генштабе ВС Ирана назвали ложной информацию агентства Fars о причинах крушения вертолёта президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. Ранее журналисты заявили, что к трагедии привели перегруз, а также туман.

«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолёта стало нахождение на борту ещё двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолёта не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь», — указано в сообщении, которое приводит ISNA.

Генштаб потребовал от СМИ согласовывать с ним публикацию новостей по теме обороны и безопасности и не "жертвовать точностью ради скорости".

Напомним, о крушении вертолёта, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стало известно 19 мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения останков винтокрылого судна стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер.

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ТАСС / EPA / AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS

Анатолий Симоненко
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