Маск собрался вживить импланты Neuralink в миллионы людей

В ближайшие 10 лет мозговые импланты Neuralink будут у миллионов людей. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

«Если всё пойдёт хорошо, то в течение нескольких лет у сотен человек будет Neuralink, возможно, в течение 5 лет он будет у десятков тысяч, в течение 10 лет он будет у миллионов», — заявил Маск.