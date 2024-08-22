Маск собрался вживить импланты Neuralink в миллионы людей
Маск уверен, что через 10 лет импланты Neuralink вживят миллионам людей
В ближайшие 10 лет мозговые импланты Neuralink будут у миллионов людей. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
«Если всё пойдёт хорошо, то в течение нескольких лет у сотен человек будет Neuralink, возможно, в течение 5 лет он будет у десятков тысяч, в течение 10 лет он будет у миллионов», — заявил Маск.
Стартап Neuralink появился в июле 2016 года. Он занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Маск убеждён, что такие устройства делают человека киборгом, который может противостоять искусственному интеллекту. Кроме того, люди могут таким образом управлять компьютером, используя одну только силу мысли.
Напомним, что первым в мире мозговой имплант получил 29-летний американец Нолан Арбо, парализованный в результате несчастного случая. Устройство помогает ему силой мысли передавать команды на компьютер и даже играть в онлайн-шахматы. Недавно Маск объявил о втором успешном внедрении чипа в мозг человека.
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