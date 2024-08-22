Путин переназначил Мантурова председателем набсовета «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин переназначил первого вице-премьера Дениса Мантурова на должность председателя наблюдательного совета «Роскосмоса». Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Указ предполагает исключение из наблюдательного совета первого замминистра обороны России, экс-замминистра финансов Леонида Горнина. Вместо него назначен новый заместитель руководителя Минфина Алексей Липаев.
Ранее сегодня Владимир Путин созвонился с военкором ВГТРК Евгением Поддубным, чтобы поздравить его с днём рождения. Глава государства пожелал журналисту, которому сегодня исполнился 41 год, побыстрее оправиться от ранений. А ещё сегодня президент представил к наградам экипаж скорой помощи, по которой ударил украинский БПЛА возле Суджи в Курской области. При атаке погибли фельдшер и водитель, едва спаслась только девушка-врач. Также Путин провёл совещание, посвящённое ситуации в приграничных областях, и поздравил россиян с Днём флага.