Спецслужбы стран НАТО могут быть причастны к крушению самолёта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, считает бывший боец компании. Он предположил, что воздушное судно взорвалось ещё в воздухе.

Боец напомнил, что Пригожин работал, в частности, в Африке и Сирии, где "много кому перешёл дорогу". Например, на Чёрном континенте он насолил французам и американцам. К слову, объединённая военная и внешняя разведка Франции уже несколько десятилетий считается "простым филиалом ЦРУ в Париже", отметил он.