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23 августа, 10:05

Насолил США и Франции: В "Вагнере" нашли западный след в крушении самолёта Пригожина

Экс-боец "Вагнера": Спецслужбы НАТО могли заминировать самолёт Пригожина

Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин

Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин

Спецслужбы стран НАТО могут быть причастны к крушению самолёта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, считает бывший боец компании. Он предположил, что воздушное судно взорвалось ещё в воздухе.

«Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы», — сказал собеседник NEWS.ru.

Боец напомнил, что Пригожин работал, в частности, в Африке и Сирии, где "много кому перешёл дорогу". Например, на Чёрном континенте он насолил французам и американцам. К слову, объединённая военная и внешняя разведка Франции уже несколько десятилетий считается "простым филиалом ЦРУ в Париже", отметил он.

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Напомним, 23 августа 2023 года самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе сам глава ЧВК. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выражал соболезнования в связи с катастрофой.

Матвей Константинов
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