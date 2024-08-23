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23 августа, 14:12

Волгоградский муфтий выступил против переговоров с захватчиками заложников

Нельзя было идти на переговоры с преступниками, захватившими колонию №19 в Волгоградской области. Об этом заявил муфтий регионального Центрального духовного управления мусульман Бата Кифах. На данный момент, предварительно, штурм ИК завершён, а все радикалы нейтрализованы.

«Но, честно говоря, с такими с преступниками переговоров не должны быть — только уничтожать. Это значит, надо грамотную хорошую операцию по освобождению должны провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так. И наказать, кто допустил вот эту халатность в таких колониях», — сказал он в разговоре с «Газетой.ru».

В наручниках и со вспоротым животом: В больницу доставлен один из заключённых ИК-19
В наручниках и со вспоротым животом: В больницу доставлен один из заключённых ИК-19

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикине Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexfan32

Мария Любицкая
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