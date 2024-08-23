Волгоградский муфтий выступил против переговоров с захватчиками заложников

Нельзя было идти на переговоры с преступниками, захватившими колонию №19 в Волгоградской области. Об этом заявил муфтий регионального Центрального духовного управления мусульман Бата Кифах. На данный момент, предварительно, штурм ИК завершён, а все радикалы нейтрализованы .

«Но, честно говоря, с такими с преступниками переговоров не должны быть — только уничтожать. Это значит, надо грамотную хорошую операцию по освобождению должны провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так. И наказать, кто допустил вот эту халатность в таких колониях», — сказал он в разговоре с «Газетой.ru».