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24 августа, 07:39

В США отвергли планы передавать Украине истребители F-16

Министр ВВС США Кендалл: Вашингтон пока не планирует передавать Украине F-16

Власти Соединённых Штатов пока не планируют передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Я не знаю ни о чём подобном. Но идея не исключена», — сказал он в интервью газете Helsingin Sanomat.

Кендалл также уточнил, что ближайшие потребности Киева будут удовлетворены за счёт нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды. Однако, как заявил министр ВВС, Штаты продолжат обучение украинских пилотов.

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Напомним, 31 июля стало известно о передаче Украине десяти F-16. Ожидается, что к концу года у ВСУ появятся ещё десять самолётов. Владимир Зеленский уже успел записать пафосное видео с бортами и раскрыл их арсенал. Утверждалось, что истребители уже использовали в боевых условиях. Однако украинцы опасаются прибегать в бою к истребителям, боясь тотального уничтожения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Мария Любицкая
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