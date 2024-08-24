В США отвергли планы передавать Украине истребители F-16

Власти Соединённых Штатов пока не планируют передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Я не знаю ни о чём подобном. Но идея не исключена», — сказал он в интервью газете Helsingin Sanomat.