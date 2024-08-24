В США отвергли планы передавать Украине истребители F-16
Министр ВВС США Кендалл: Вашингтон пока не планирует передавать Украине F-16
Власти Соединённых Штатов пока не планируют передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
«Я не знаю ни о чём подобном. Но идея не исключена», — сказал он в интервью газете Helsingin Sanomat.
Кендалл также уточнил, что ближайшие потребности Киева будут удовлетворены за счёт нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды. Однако, как заявил министр ВВС, Штаты продолжат обучение украинских пилотов.
Напомним, 31 июля стало известно о передаче Украине десяти F-16. Ожидается, что к концу года у ВСУ появятся ещё десять самолётов. Владимир Зеленский уже успел записать пафосное видео с бортами и раскрыл их арсенал. Утверждалось, что истребители уже использовали в боевых условиях. Однако украинцы опасаются прибегать в бою к истребителям, боясь тотального уничтожения.
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