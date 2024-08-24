«По-другому не достучаться»: В Госдуме призвали закрыть небо над Чёрным морем для натовских БПЛА
Депутат Шеремет: Над Чёрным морем нужно закрыть небо для полётов натовских БПЛА
Над Чёрным морем необходимо закрыть небо для полётов натовских разведывательных беспилотников. Соответствующее предложение озвучил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что таким образом Запад передаёт данные Киеву для последующего нанесения ударов по Крыму и другим южным российским регионам.
«Небо над Чёрным морем должно быть закрыто для полётов западных разведывательных беспилотников. К сожалению, кроме языка силы до западных агрессоров не достучаться», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.
Шеремет добавил, что 22 августа у берегов Чёрного моря были зафиксированы минимум три американских БПЛА, после чего ВСУ ударили по парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае.
Как сообщал Life.ru, 22 августа ВСУ ударили по парому в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. На судне находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки начался сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. От полученных повреждений паром пошёл ко дну. Спасатели вытащили из воды почти весь экипаж. Судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной.
Unsplash / Ilya Sidak