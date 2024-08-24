«По-другому не достучаться»: В Госдуме призвали закрыть небо над Чёрным морем для натовских БПЛА

Над Чёрным морем необходимо закрыть небо для полётов натовских разведывательных беспилотников. Соответствующее предложение озвучил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что таким образом Запад передаёт данные Киеву для последующего нанесения ударов по Крыму и другим южным российским регионам.

«Небо над Чёрным морем должно быть закрыто для полётов западных разведывательных беспилотников. К сожалению, кроме языка силы до западных агрессоров не достучаться», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.