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25 августа, 11:04
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«Случайно узнал»: Отец Дурова впервые высказался о его задержании во Франции

Отец Павла Дурова заявил, что случайно узнал о его задержании

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Отец Павла Дурова впервые прокомментировал задержание сына. По словам Валерия, он узнал об этом случайно.

«Случайно узнал, недавно. Мне нечего добавить. Я не в курсе», — сказал он в беседе с 78.ru.

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Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытии в парижский аэропорт Ле Бурже. Основателю мессенджера Telegram может грозить до 20 лет заключения. Причиной стал его отказ сотрудничать с властями Франции. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации. Ведомство также будет следить за реакцией международных организаций.

Матвей Константинов
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