«Случайно узнал»: Отец Дурова впервые высказался о его задержании во Франции
Отец Павла Дурова заявил, что случайно узнал о его задержании
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Отец Павла Дурова впервые прокомментировал задержание сына. По словам Валерия, он узнал об этом случайно.
«Случайно узнал, недавно. Мне нечего добавить. Я не в курсе», — сказал он в беседе с 78.ru.
Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытии в парижский аэропорт Ле Бурже. Основателю мессенджера Telegram может грозить до 20 лет заключения. Причиной стал его отказ сотрудничать с властями Франции. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации. Ведомство также будет следить за реакцией международных организаций.