Бриллианты под платьем и казнь двух собак: Как убивали Романовых и чего мы ещё не знаем о трагедии Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о подробностях расстрела семьи Романовых в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Life.ru восстановил хронологию событий. 26 августа, 16:00 Семья последнего российского императора Николая Романова, расстрелянного в июле 1918 года. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Deutsches Bundesarchiv

«В эту ночь Бальтазар был убит своими слугами» (Beltatzar ward in selbiger Nacht/ Von seinen Knechten umgebracht), – такая надпись была найдена в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге, где расстреляли семью Романовых. Кроме этой строки Гейне, написанной на немецком языке латышом Янисом Свикке или Янкелем Юровским, в комнате, где были расстреляны члены царской семьи, было много граффити. Большая часть была матерной и сопровождалась порнографическими рисунками, которые были уничтожены по приказу белого генерала Михаила Дитерихса.

Позже Дитерихс так опишет стены подвала Ипатьевского дома: «Чьи-то грязные и развратные натуры безграмотными и грубыми руками испещрили обои циничными, похабными, бессмысленными надписями и рисунками, хулиганскими стишками, бранными словами и... фамилиями творцов». Им мало было убить царя и его семью. Им хотелось опорочить их всех.

Расстрел царской семьи с 16 на 17 июля 1918 года

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года царская семья императора России Николая II была разбужена палачами и под предлогом обстрела сведена в подвал Ипатьевского дома для расстрела. Второго выхода из комнаты не было, единственное окно было забрано толстой решёткой.

Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. Фото © Wikipedia

«Здесь даже стульев нет», – сказала императрица Александра. Тогда палачи занесли два стула. На один сел царевич Алексей, на другой села императрица. Рядом с ней встали дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и служанка Демидова. Николай II стоял возле сына, за ними встали его верные приближённые: повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и врач Евгений Боткин. Туда же спустились комендант дома Юровский, палачи Медведев, Ермаков, Никулин, Кабанов – всего восемь человек. Юровский коротко объявил, что белые наступают и «вы приговорены к расстрелу».

Приговорённые не шелохнулись, только глава семьи сказал: «Что?» Дальше была бойня. Пули рикошетили от бетонных сводов подвала, палачи почти не целились. Чтобы расстрелять 11 человек, им понадобилось больше 30 выстрелов.

Юровскому не сразу удалось остановить пальбу, но когда удалось, то выяснилось, что живы Боткин, царевич Алексей, княжны Татьяна и Ольга. Подвал огласился женскими криками и воем собак: на руках у княжон были французский бульдог и японский хин Джимми. Девушек, Боткина и царевича добивали выстрелами в голову. Когда выстрелы стихли, с полу поднялась служанка Демидова и с криком «Меня Бог спас!» попыталась выбежать. Её догнал Ермаков. Патроны в наганах уже закончились. Он вырвал у часового винтовку и стал колоть женщину штыком. Та хрипела и всё не умирала.

Когда стали выносить тела расстрелянных членов семьи Романовых, оказалось, жива Анастасия. Она села на полу и закричала. «Тогда Ермаков проткнул её — и она умерла последняя самой мучительной смертью», — расскажет Николай Неуймин.

Затем Кабанов раздробил прикладом череп собачке Джимми, заколол штыком бульдога и бросил собак на телегу, где уже лежали тела расстрелянной царской семьи. Именно так описывает расстрел царской семьи сам Юровский.

Но есть и другая версия. Её придерживается писатель Пётр Мультатули, правнук Ивана Харитонова. Он считает, что Юровский всё выдумал, а палачи дают противоречивые показания. На самом деле эти люди лишь стояли в оцеплении. А члены семьи Романовых умирали долго и мучительно во время изуверского ритуального убийства. После смерти их головы были отосланы в Москву – большевикам, инициаторам убийства царя, Свердлову и Ленину. Об этом свидетельствовал французский генерал Жанен. Он писал, что головы были отрезаны, помещены в ящики с опилками и отвезены в Москву неким Апфельбаумом. Возможно, это был Зиновьев. Какая из этих версий правдива, уже не раз пыталось выяснить следствие.

Что было после убийства, покрыто мраком. С уверенностью можно сказать лишь одно: палачи в течение двух суток уничтожали тела убитых. Их раздели донага, расчленяли, рубили, растворяли в кислоте, жгли. Свидетель Г. Котегов показал, что «труп царя сожжён в смолёном бочонке по направлению к Шарташу». Вернувшийся в город Юровский бросил такую фразу: «Вы их никогда не найдёте».

Генеральный прокурор РФ Краснов рассказал о подробностях расследования

Подробности расстрела семьи Романовых снова всплыли в Сети в связи с интервью, которое Игорь Краснов дал писателю Сергею Минаеву. Ранее Краснов возглавлял расследование убийства царской семьи.

Генеральный прокурор РФ рассказал журналисту, что палачам приходилось стрелять много раз, потому что в корсеты женщин были зашиты драгоценности. Пули рикошетили. Сам факт того, что девушки оставались живыми после выстрелов, навёл ужас на палачей. Это сохранилось в письменных показаниях участников событий. При этом генпрокурор сказал, что убийцы добивали дочерей Николая II штыками.

Сцена расстрела царской семьи на обложке французского Le Petit Journal 1926 года, иллюстрирующая версию о спасении цесаревича. Фото © Wikipedia / RM of Le Petit Journal

Часть драгоценностей, по словам Краснова, была присвоена убийцами, а часть сохранилась в архивах музеев. По рассказу генерального прокурора РФ Краснова, следствие реконструировало подробности расстрела семьи Романовых в подвале Ипатьевского дома. Там были убиты 11 человек, во время расстрела царской семьи двери были открыты и убийцы стояли на входе в два ряда.

Юровский в воспоминаниях указывал на тот факт, что «на дочерях были бриллиантовые панцири вроде лифчиков», а няня детей Теглева в 1918 году показала, что женщины зашили в одежду бриллианты, топазы и изумруды ещё перед отъездом из Тобольска.

Николай II с наследником в ссылке в Тобольске, 1917 год. Фото © Wikipedia / Grand Duchess Maria Nikolaevna of Russia

Украшения были единственной надеждой семьи в изгнании. «Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна. Положили драгоценности в вату, и эту вату мы покрыли двумя лифчиками, а затем эти лифчики сшили», — сказала няня. Драгоценности были вшиты под подкладку женских шляпок, а крупные камни обёрнуты ватой и шёлком и пришиты на женские костюмы и пальто вместо пуговиц.

Что выяснили об убийстве Романовых до генпрокурора

Первое серьёзное расследование убийства семьи Романовых следователя из Пензы Николая Соколова было начато в 1919 году, через год после расстрела. Следователь Соколов выяснил и сумел задокументировать показания свидетелей и участников преступления. Он нашёл место расправы над телами — рудник в урочище Четыре Брата. Обнаружил обгоревшие вещи Романовых, детали одежды, образки, флаконы, драгоценности государыни, жемчуг дочерей, вставную челюсть Боткина, женский палец, труп собачки, раздробленные и обгоревшие осколки костей и массу человеческого жира, смешанного с землёй. Останков он не нашёл. Соколов посвятил расследованию 5 лет. Он был убит в 1924 году в Париже, когда ехал на встречу со свидетелем. Многие из его бумаг пропали.

Повторно захоронение стали искать в конце 1970-х годов, возможно, по указу Министра МВД Щёлокова. В 1979 году экспедиция под руководством режиссёра Гелия Рябова нашла некие останки в Поросёнковом Логу на дороге под шпалами. Люди, не имевшие отношения к археологии, вытащили из могилы три черепа, свозили в Москву, а потом... вернули обратно.

Почему сомневаются в подлинности останков семьи Романовых

РПЦ (кроме отдельных иерархов) и православная общественность всё ещё подвергают сомнению подлинность останков, найденных в Поросёнковом Логу. Есть несколько причин. Вызывают сомнение генетические экспертизы. Останки находились в болотистой местности, а дубление разрушает ДНК. Соответствие нашли не сразу, а когда это понадобилось для политического момента.

Родной племянник Николая II Тихон Куликовский-Романов, живший в Канаде, перед смертью оставил нотариально заверенные образцы ДНК — на случай, если найдут останки Романова. Генетик Евгений Рогаев сравнил образцы с материалом останков из Поросёнкова Лога и установил, что скелет № 4 не имеет отношения к Николаю II. Но официальное следствие тогда отказалось рассмотреть результаты экспертизы. «Царский» череп имеет очень плохие зубы. 6 зубов вырваны, два с кариесом, два резца сточены до основания и должны были причинять владельцу сильные страдания. Никаких протезов или коронок. При том, что у Романовых был свой стоматолог.

В «Протоколе дополнительного осмотра» останков от 23 – 25 июля 1991 года указано, что на всех, кроме останков царя, были найдены мягкие ткани в стадии торфяного дубления. В захоронении, возможно, находились тела из разных мест.

Описание ран на черепе «царя» не соответствует ранам, нанесённым ему во время покушения в Японии. Это повод для сомнений. Японские врачи описали ранения как две рубленые раны, нанесённые справа, ближе к затылку, расстояние между которыми 6 см. Экспертиза черепа говорит о ранах, нанесённых спереди, с расстоянием между ними в 2 см.

Дом Ипатьева, где произошёл расстрел семьи Романовых, был снесён по приказу того же человека, который приказал в срочном порядке (к приезду королевы Елизаветы) провести эксгумацию останков семьи Романовых, — Бориса Ельцина.

Авторы Майя Новик