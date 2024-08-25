«Где они?» Захарова уличила западные НКО в лицемерии после задержания Дурова во Франции

Некоммерческие организации (НКО) Запада спустя почти сутки так и не прокомментировали задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. На это обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В беседе с RT она напомнила, что ультралиберальные западные НКО достаточно активно обращались в Организацию Объединённых Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), когда в РФ в 2018 году принимались меры, связанные с упорядочением работы Telegram. Причём тогда задержание Дурова даже не обсуждалось.