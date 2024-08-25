«Где они?» Захарова уличила западные НКО в лицемерии после задержания Дурова во Франции
Захарова: Западные НКО не отреагировали на задержание Дурова спустя почти сутки
Мария Захарова и Павел Дуров. Обложка © VK / МИД России / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Некоммерческие организации (НКО) Запада спустя почти сутки так и не прокомментировали задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. На это обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В беседе с RT она напомнила, что ультралиберальные западные НКО достаточно активно обращались в Организацию Объединённых Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), когда в РФ в 2018 году принимались меры, связанные с упорядочением работы Telegram. Причём тогда задержание Дурова даже не обсуждалось.
«Где все они? Где коллективные письма, где вся их критика, где вся их озабоченность? Где все эти заявления о правах человека, свободе? Где защита этих ценностей, о которых они столько говорили и так упорно настаивали на них? Где их активная позиция? Ничего нет», — подчеркнула Захарова.
Как сообщал Life.ru, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что, как отмечали местные СМИ, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Предпринимателю грозит до 20 лет заключения. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации. Изначально французские журналисты сообщали, что Дуров предстанет перед судом сегодня. Однако позже прокуратура Парижа подчеркнула, что заявление по делу основателя Telegram будет опубликовано в понедельник, 26 августа.