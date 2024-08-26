Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских

Уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, который во время своего интервью в 2022 году призывал убивать русских, рассмотрят по существу заочно. Об этом корреспондентам РИА «Новости» рассказали представители Басманного суда Москвы, где будет проходить заседание.