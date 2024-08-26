Суд заочно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего убивать русских
РИА «Новости»: Суд начнёт заочно изучать дело экс-посла Украины Врублевского*
Экс-посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский*. Обложка © Сайт Посольства Украины в Казахстане
Уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, который во время своего интервью в 2022 году призывал убивать русских, рассмотрят по существу заочно. Об этом корреспондентам РИА «Новости» рассказали представители Басманного суда Москвы, где будет проходить заседание.
«Судебное заседание назначено на 26 августа в 18:00», — сообщили собеседники информагентства.
Напомним, что в августе 2022 года в соцсетях распространилось видео, на котором посол Украины в Казахстане подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД Казахстана вызвал Врублевского* на ковёр и выразил протест. Позднее дипломат принёс извинения за свои высказывания. Спустя некоторое время он был снят с должности, а российские правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело и подали экс-посла в международный розыск. В России его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также заочно арестовали.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.