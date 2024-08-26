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26 августа, 06:39

ВСУ покусились на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Евраев: ВСУ пытались атаковать дроном нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Украинские боевики предприняли попытку атаковать с помощью беспилотника нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Дрон ВСУ сбит на подлёте к городу, сообщает губернатор области Михаил Евраев у себя в телеграм-канале.

«‎Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы», – уточнил глава региона.

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Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. Атаки отозвались мощными взрывами по всей Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Андрей Бражников
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