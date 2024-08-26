ВСУ покусились на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
Евраев: ВСУ пытались атаковать дроном нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
Украинские боевики предприняли попытку атаковать с помощью беспилотника нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Дрон ВСУ сбит на подлёте к городу, сообщает губернатор области Михаил Евраев у себя в телеграм-канале.
«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы», – уточнил глава региона.
Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. Атаки отозвались мощными взрывами по всей Украине.
Shutterstock / FOTODOM / boscorelli