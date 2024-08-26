В Кремле впервые прокомментировали задержание Дурова во Франции
Песков: Кремль не знает, в чём конкретно обвиняется Павел Дуров
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В Кремле прокомментировали задержание бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала нужно дождаться официальных заявлений, чтобы понять, в чём конкретно его обвиняют.
«Мы пока не знаем, в чём конкретно обвиняется Дуров, не слышали официальных заявлений. И перед тем, как говорить, нужно дождаться, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого было бы неправильно делать заявления. Давайте дождёмся, когда обвинения будут озвучены, если будут озвучены, если до этого дойдёт, после этого можно будет делать выводы», — сказал представитель Кремля.
Как уже сообщал Life.ru, 24 августа основателя Telegram задержали во Франции. Дурова считают соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Российская сторона делает всё возможное для прояснения ситуации. Сегодня ночью стало известно, что срок его содержания под стражей продлён ещё на 48 часов.