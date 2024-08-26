В Кремле впервые прокомментировали задержание Дурова во Франции

«Мы пока не знаем, в чём конкретно обвиняется Дуров, не слышали официальных заявлений. И перед тем, как говорить, нужно дождаться, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого было бы неправильно делать заявления. Давайте дождёмся, когда обвинения будут озвучены, если будут озвучены, если до этого дойдёт, после этого можно будет делать выводы», — сказал представитель Кремля.