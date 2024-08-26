Воздушная тревога в Киеве работала почти 8 часов

В результате атаки ВС РФ в Киеве запустили воздушную тревогу. Она длилась 7 часов 46 минут. На данный момент предупреждение отключили, следует из данных на официальном ресурсе для оповещения.

Сейчас Киев всё равно находится в красной зоне. При этом тревога продолжает действовать в нескольких регионах в центральной части и на востоке Украины. До этого предупреждение об опасности с воздуха объявлялось на всей территории страны. Сирены активно работали несколько часов.