Воздушная тревога в Киеве работала почти 8 часов
В результате атаки ВС РФ в Киеве запустили воздушную тревогу. Она длилась 7 часов 46 минут. На данный момент предупреждение отключили, следует из данных на официальном ресурсе для оповещения.
Сейчас Киев всё равно находится в красной зоне. При этом тревога продолжает действовать в нескольких регионах в центральной части и на востоке Украины. До этого предупреждение об опасности с воздуха объявлялось на всей территории страны. Сирены активно работали несколько часов.
Напомним, что сегодня Россия произвела одну из самых масштабных за всё время атак по украинским военным и инфраструктурным объектам. Информация о взрывах поступала со всей страны. Политолог отметил, что интенсивность и масштаб атаки обусловлены скорым началом отопительного сезона. Подробнее о том, что известно об ударах ВС РФ, — в материале Life.ru.
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