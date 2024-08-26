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26 августа, 13:30

Воздушная тревога в Киеве работала почти 8 часов

В результате атаки ВС РФ в Киеве запустили воздушную тревогу. Она длилась 7 часов 46 минут. На данный момент предупреждение отключили, следует из данных на официальном ресурсе для оповещения.

Сейчас Киев всё равно находится в красной зоне. При этом тревога продолжает действовать в нескольких регионах в центральной части и на востоке Украины. До этого предупреждение об опасности с воздуха объявлялось на всей территории страны. Сирены активно работали несколько часов.

В городах Украины отключили свет и воду после массированного удара ВС РФ
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Напомним, что сегодня Россия произвела одну из самых масштабных за всё время атак по украинским военным и инфраструктурным объектам. Информация о взрывах поступала со всей страны. Политолог отметил, что интенсивность и масштаб атаки обусловлены скорым началом отопительного сезона. Подробнее о том, что известно об ударах ВС РФ, — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Наталья Афонина
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