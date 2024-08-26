На Западе анонсировали первый этап российского ответа на атаки ВСУ в Курской области
Журналист Боуз: Россия начала отвечать на операцию ВСУ в Курской области
Россия начала первый этап ответа Незалежной на атаки украинской армии на Курскую область. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя российские «удары возмездия».
«По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта», — написал он на личной странице в соцсети X.
Напомним, сегодня утром ВС РФ обрушили на Украину массированный ракетный удар, взрывы были слышны во многих украинских городах. По данным сопротивления, целями ударов были скопления наёмников и вражеской техники. Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях, но на этом всё не закончилось. В Госдуме анонсировали продолжение ответа на удары по мирным жителям.
Telegram / Минобороны России