Коллективный Запад во главе с США неспроста точил клык на основателя Telegram Павла Дурова. Созданная бизнесменом соцсеть сейчас как никогда сильно нужна противникам России, уверен подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» напомнил, что американские и европейские спецслужбы активно использовали социальные сети для слежки за россиянами. И когда подчинённые западной верхушке платформы стали вытесняться из Рунета, возникла острая необходимость в альтернативных приложениях. С падением последнего оплота в лице замедленного YouTube у США остался лишь Telegram, в отношении которого на территории РФ нет никаких ограничений.

«Не воспользоваться такой возможностью, как присутствие Павла Дурова на территории, которую США полностью контролируют, было бы, конечно, глупо. <…> Там повод совершенно однозначно надуман», — поделился собеседник «Царьграда».