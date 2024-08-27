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27 августа, 02:04

Ветеран «Альфы» раскрыл всю подноготную задержания Дурова

Ветеран «Альфы» Попов: Запад устроил задержание Дурова ради слежки за россиянами

Коллективный Запад во главе с США неспроста точил клык на основателя Telegram Павла Дурова. Созданная бизнесменом соцсеть сейчас как никогда сильно нужна противникам России, уверен подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» напомнил, что американские и европейские спецслужбы активно использовали социальные сети для слежки за россиянами. И когда подчинённые западной верхушке платформы стали вытесняться из Рунета, возникла острая необходимость в альтернативных приложениях. С падением последнего оплота в лице замедленного YouTube у США остался лишь Telegram, в отношении которого на территории РФ нет никаких ограничений.

«Не воспользоваться такой возможностью, как присутствие Павла Дурова на территории, которую США полностью контролируют, было бы, конечно, глупо. <…> Там повод совершенно однозначно надуман», — поделился собеседник «Царьграда».

Попов предположил, что Дуров неспроста сохранил российское гражданство, даже проживая за рубежом. Паспорт с двуглавым орлом миллиардер хранил из чувства безопасности, так как никто кроме Москвы интересы бизнесмена отстаивать не будет, подытожил ветеран «Альфы».

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Дурова «повязали» в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Основателя Telegram обвинили в 12 киберпреступлениях на территории Франции. Президент страны Эмманюэль Макрон назвал причины задержания бизнесмена неполитическими, но тут же нарвался на волну хейта в свой адрес.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Илья Пушкарев
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