Воздушная тревога дважды за ночь звучала на всей территории Украины

На всей территории Украины дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом говорят данные сайта министерства цифровой трансформации.

Во второй раз тревога звучала по стране с 5:14 по московскому времени. К настоящему моменту она отменена в западных и южных регионах Украины.