Воздушная тревога дважды за ночь звучала на всей территории Украины
На всей территории Украины дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом говорят данные сайта министерства цифровой трансформации.
Во второй раз тревога звучала по стране с 5:14 по московскому времени. К настоящему моменту она отменена в западных и южных регионах Украины.
В киевской областной военной администрации дважды заявляли о работе ПВО. Украинские СМИ писали о взрывах, подробности пока неизвестны. Также взрывы были слышны в Хмельницкой области, Сумах, Кривом Роге и городе Ровно.
Напомним, ночью 26 августа взрывы были слышны во многих городах Незалежной. Владимир Зеленский назвал случившийся удар возмездия «одним из самых крупных», раскрыв число прилетевших на Украину ракет. По данным сопротивления, ВС РФ уничтожали иностранных наёмников вместе с техникой, поставленной Западом.
Telegram / ДСНС України