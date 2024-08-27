Женщина, пострадавшая от дрона ВСУ в Саратове, остаётся в критическом состоянии

Женщина, в квартиру которой залетел дрон ВСУ в Саратове, остаётся в критическом состоянии. Врачи не дают никаких прогнозов, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 40-летней Гульнаре провели уже два операции. Сегодня хирурги доставали осколки из тела. Пострадавшая приходила в сознание, но ненадолго. Сейчас она в реанимации.

Гульнара была тяжело ранена в собственной квартире на 28 этаже при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Саратове. Фото © SHOT