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27 августа, 12:03

Женщина, пострадавшая от дрона ВСУ в Саратове, остаётся в критическом состоянии

Женщина, в квартиру которой залетел дрон ВСУ в Саратове, остаётся в критическом состоянии. Врачи не дают никаких прогнозов, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 40-летней Гульнаре провели уже два операции. Сегодня хирурги доставали осколки из тела. Пострадавшая приходила в сознание, но ненадолго. Сейчас она в реанимации.

Гульнара была тяжело ранена в собственной квартире на 28 этаже при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Саратове. Фото © SHOT

Гульнара была тяжело ранена в собственной квартире на 28 этаже при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Саратове. Фото © SHOT

Гульнара живёт в квартире на 28-м этаже в высотке «Волга скай», на которую пришёлся основной удар украинского БПЛА. Девушка в момент атаки спала. В больницу её увезли с глубокими ранами рук, ног и таза. Её студия полностью разрушена.

"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове
"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове

Напомним, что ночью 26 августа ВС Украины нанесли удары беспилотниками по Саратовской области. Сбитые дроны упали на жилую застройку в Саратове и Энгельсе. Известно о четверых пострадавших, состояние одной из них — тяжёлое, нам удалось узнать подробности. Тем же утром ВСУ атаковали и Орловскую область, губернатор Андрей Клычков сообщил о трёх украинских беспилотниках в небе региона.

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SHOT

Юрий Лысенко
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