«Судебную систему не уважает?» Захарова высмеяла Макрона за нелепый комментарий по задержанию Дурова
Захарова: Задержанием Дурова Париж демонстрирует уничтожение свободы слова
Для президента Франции Эмманюэля Макрона Олимпиада ещё не закончилась, задержанием бизнесмена Павла Дурова он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, сейчас власти страны демонстрируют уничтожение свободы слова и других ценностей, активно продвигаемых Западом.
«Понравилось ещё и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя Telegram «уважением к судебной системе Франции». Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. С тех пор бизнесмена допрашивают, выясняя, почему он отказывается работать со спецслужбами. Предпринимателя хотят обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Однако по словам Макрона, задержание «ни в коем случае не политическое».
Telegram / МИД России