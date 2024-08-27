«Судебную систему не уважает?» Захарова высмеяла Макрона за нелепый комментарий по задержанию Дурова

Для президента Франции Эмманюэля Макрона Олимпиада ещё не закончилась, задержанием бизнесмена Павла Дурова он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, сейчас власти страны демонстрируют уничтожение свободы слова и других ценностей, активно продвигаемых Западом.