Лавров заявил о низшей точке отношений с Францией после ареста Дурова
Лавров заявил, что отношения между Москвой и Парижем находятся на низшей отметке
Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о задержании бизнесмена Павла Дурова, упомянул, что Москва и Париж сейчас переживают не лучший этап в отношениях.
«Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий», — сказал министр на пресс-конференции в Москве.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. С тех пор предпринимателя допрашивают спецслужбы, поскольку тот отказывается работать на них. Его собираются обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Срок задержания Дурову продлили до 28 августа, после чего ему будут предъявлены официальные обвинения французских властей, либо они будут обязаны отпустить его.