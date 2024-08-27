Лавров заявил о низшей точке отношений с Францией после ареста Дурова

Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о задержании бизнесмена Павла Дурова, упомянул, что Москва и Париж сейчас переживают не лучший этап в отношениях.

«Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий», — сказал министр на пресс-конференции в Москве.