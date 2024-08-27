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27 августа, 13:02

Лавров заявил о низшей точке отношений с Францией после ареста Дурова

Лавров заявил, что отношения между Москвой и Парижем находятся на низшей отметке

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о задержании бизнесмена Павла Дурова, упомянул, что Москва и Париж сейчас переживают не лучший этап в отношениях.

«Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий», — сказал министр на пресс-конференции в Москве.

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Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. С тех пор предпринимателя допрашивают спецслужбы, поскольку тот отказывается работать на них. Его собираются обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Срок задержания Дурову продлили до 28 августа, после чего ему будут предъявлены официальные обвинения французских властей, либо они будут обязаны отпустить его.

Владимир Озеров
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