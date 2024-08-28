Умер один из членов экипажа затонувшего парома в порту «Кавказ»
Один из пострадавших при ударе ВСУ по парому в порту «Кавказ» умер в больнице
Один из членов экипажа, которого госпитализировали после удара украинской армии по парому в порту «Кавказ», умер в больнице. Об этом рассказал главврач Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Марат Еникеев.
«[Был] госпитализирован один человек, состояние тяжёлое, пострадавший умер», — сообщил Еникеев в беседе с ТАСС.
Напомним, что 22 августа ВСУ решили атаковать паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Кубани. На пароме находилось около 30 резервуаров. В результате удара вспыхнул пожар, которому присвоили третий ранг. От полученных повреждений корабль затонул. Спасатели сумели вытащить из воды почти весь его экипаж. Из 13 пострадавших четверо членов команды были госпитализированы.
Telegram / Владимир Рогов