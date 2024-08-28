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Регион
28 августа, 10:49

ЦРУ уличили в планах захватить Telegram из-за России

Экс-офицер США Дуган: ЦРУ хочет получить доступ к Telegram, чтобы следить за РФ

К аресту Павла Дурова в Париже может быть причастно ЦРУ. Таким мнением поделился бывший офицер морской пехоты и полиции США, независимый журналист Джон Дуган в эфире телеканала «Звезда».

Он выразил уверенность, что американские спецслужбы хотят захватить Telegram, чтобы контролировать поступающую туда информацию и следить за РФ. Вся эта ситуация, по словам экс-военного, разрушает образ США, как свободной от цензуры страны.

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«Западное правительство всегда обвиняло Россию в ужасной цензуре. Обвиняли и Китай. Но сейчас мы видим, что реальная цензура исходит с Запада. Они могут контролировать Цукерберга, других людей, но не Дурова. Поэтому они вынуждены его арестовать», — заявил Дуган.

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Журналист считает, что все обвинения в адрес Дурова о том, что Telegram используется для совершения преступлений, в частности, против детей, ничтожны. Он отметил, что для этих целей злоумышленники успешно применяют и другие соцсети, в том числе и компании Meta*. Дуган считает, что бизнесмена арестовали по другой причине – он отказался принимать деньги и требования ЦРУ, а спецслужбе надо захватить мессенджер для своих целей.

«Они хотят присматривать за Россией и хотят видеть все группы, которые постят свою информацию. Они также хотят контролировать и американцев. А если вы не можете контролировать нарратив, вы не можете контролировать американские мозги», — отметил Дуган.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа прямо в аэропорту Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что арест основателя Telegram не является политически мотивированным. В МИД РФ заявили о готовности оказать всю необходимую поддержку Дурову, так как он является гражданином России.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

VK / durov

Алёна Зиновьева
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