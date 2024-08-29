Названа прямая выгода Макрону от ареста Дурова

Арест Павла Дурова в Париже может быть попыткой отвлечь французов и мировое сообщество в целом от проблем президента Эмманюэля Макрона. Таким мнением поделился эксперт фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт считает, что сейчас на лидера Франции усиливается давление оппозиции, а партия Макрона теряет позиции. Поэтому ему могло бы выгодно переключить внимание со своей персоны на кого-то другого.