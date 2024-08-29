Названа прямая выгода Макрону от ареста Дурова
Историк Хлобустов: Арест Дурова призван отвлечь французов от проблем Макрона
Арест Павла Дурова в Париже может быть попыткой отвлечь французов и мировое сообщество в целом от проблем президента Эмманюэля Макрона. Таким мнением поделился эксперт фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в эфире радио «Комсомольская правда».
Эксперт считает, что сейчас на лидера Франции усиливается давление оппозиции, а партия Макрона теряет позиции. Поэтому ему могло бы выгодно переключить внимание со своей персоны на кого-то другого.
«Здесь уже не о Макроне говорят, а о Дурове и действиях французской жандармерии. Кроме того, Запад заинтересован в том, чтобы прибрать к рукам все информационные потоки, включая Telegram и X», — пояснил эксперт.
После задержания Павла Дурова в аэропорту Парижа, которое состоялось 24 августа, Макрона призвали уйти в отставку. Есть мнение, что президент Франции приказал бросить в тюрьму Дурова, потому что тот много чего знает. Многим жителям Франции известно, что страна и правительство Макрона «прогнило насквозь». При этом сам президент уверяет, что в аресте предпринимателя нет никакой политической подоплёки.
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