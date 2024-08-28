Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 16:20

«Дали карт-бланш»: Захарова раскрыла, кто дал добро Киеву на вторжение к Курскую область

Захарова: Вторжение в Курскую область Украине разрешили в Вашингтоне

США «разрешили» напасть Киеву на Курскую область, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Вашингтон не прислушивается ко мнению других государств и действует только в своих интересах.

«Вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российском регионе. Нет никаких признаков того, что США прислушиваются к мнению кого бы то ни было. Они пересекают все виды разделительных линий только так, как им выгодно, и останавливаются только тогда, когда им дают отпор. Другого они не понимают», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена хочет разрешить киевским властям использовать любое оружие. Политик напомнила о приближающихся президентских выборах в США и подчеркнула, что в ближайшее время «киевская карта будет разыгрываться».

Захарова заявила о контактах с МАГАТЭ для предотвращения ядерной катастрофы по вине ВСУ
Захарова заявила о контактах с МАГАТЭ для предотвращения ядерной катастрофы по вине ВСУ

Напомним, 6 августа ВСУ попытались атаковать Курскую область. По данным Минобороны РФ, всего за время попыток прорыва на российскую территорию в этом регионе потери ВСУ превысили 7 тысяч человек. Позже в МИД заявили, что последствие участия США в атаках на Курскую область может быть тяжёлым. Однако американские власти отрицали участие в вылазке боевиков ВСУ на российскую территорию. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер завил, что США продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • США
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров