«Дали карт-бланш»: Захарова раскрыла, кто дал добро Киеву на вторжение к Курскую область
Захарова: Вторжение в Курскую область Украине разрешили в Вашингтоне
США «разрешили» напасть Киеву на Курскую область, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Вашингтон не прислушивается ко мнению других государств и действует только в своих интересах.
«Вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российском регионе. Нет никаких признаков того, что США прислушиваются к мнению кого бы то ни было. Они пересекают все виды разделительных линий только так, как им выгодно, и останавливаются только тогда, когда им дают отпор. Другого они не понимают», — сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена хочет разрешить киевским властям использовать любое оружие. Политик напомнила о приближающихся президентских выборах в США и подчеркнула, что в ближайшее время «киевская карта будет разыгрываться».
Напомним, 6 августа ВСУ попытались атаковать Курскую область. По данным Минобороны РФ, всего за время попыток прорыва на российскую территорию в этом регионе потери ВСУ превысили 7 тысяч человек. Позже в МИД заявили, что последствие участия США в атаках на Курскую область может быть тяжёлым. Однако американские власти отрицали участие в вылазке боевиков ВСУ на российскую территорию. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер завил, что США продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели.
Telegram / МИД России