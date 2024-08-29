Полянский: ВСУ начали обстрелы Курской АЭС из-за страусиной позиции Запада
Обстрелы Курской АЭС в Курчатове со стороны ВСУ стали возможны из-за позиции Запада, предпочитающего прятать голову в песок каждый раз, когда Киев подвергает континент ядерной угрозе. Соответствующее заявление на заседании Совбеза ООН сделал зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, Украина даже не скрывает своей причастности к ударам по АЭС. В дальнейшем командование ВСУ планировало и вовсе захватить её в рамках вылазки под Курском. Эта показная дикость вызывает дискомфорт даже у США, Британии и ЕС, отметил зампостпреда.
«Подобное безрассудство, рискующее спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, является лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», — обратился Полянский к представителям западных держав.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил об опасности ядерного инцидента в Курской области на фоне обстрелов станции со стороны украинских боевиков. После отчёта гендира агентства ВСУ повысили ставки и попытались ударить по АЭС в Курчатове ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала неподалёку от энергообъекта.
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