Обстрелы Курской АЭС в Курчатове со стороны ВСУ стали возможны из-за позиции Запада, предпочитающего прятать голову в песок каждый раз, когда Киев подвергает континент ядерной угрозе. Соответствующее заявление на заседании Совбеза ООН сделал зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Украина даже не скрывает своей причастности к ударам по АЭС. В дальнейшем командование ВСУ планировало и вовсе захватить её в рамках вылазки под Курском. Эта показная дикость вызывает дискомфорт даже у США, Британии и ЕС, отметил зампостпреда.