Задержанного экс-замминистра обороны РФ Павла Попова доставили в военный суд
Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова доставили в 235-й гарнизонный военный суд, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT.
Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова доставили в суд. Видео © SHOT
По версии следствия, генерал в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения: использовал стройматериалы для строительства на своей даче и заставлял сотрудников парка работать на своём участке в 3 га бесплатно.
Ранее СК сообщил о задержании экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве. Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на десять лет со штрафом в миллион рублей. У генерала нашли недвижимость на сотни миллионов рублей. Сообщалось, что сын задержанного экс-замминистра обороны активно торговал в Сети "снарягой".