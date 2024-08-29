Задержанного экс-замминистра обороны РФ Павла Попова доставили в военный суд

Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова доставили в 235-й гарнизонный военный суд, где ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT.

По версии следствия, генерал в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения: использовал стройматериалы для строительства на своей даче и заставлял сотрудников парка работать на своём участке в 3 га бесплатно.