Зеленский напрашивается в Индию для проведения очередной «мирной конференции»
Bloomberg: Зеленский инициирует встречу с Моди до выборов в США в ноябре
Влдаимир Зеленский и Нарендра Моди. Обложка © Getty Images / WPA Pool, © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Индии Нарендре Моди встретиться и провести в азиатском государстве очередной «мирный саммит» по Украине до ноябрьских выборов в США. Об этом рассказало агентство Bloomberg.
По данным журналистов, Зеленский пылко желает провести очередную конференцию, чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга. Если Индия согласится устроить у себя данное мероприятие, это будет означать признание украинских инициатив принимающей стороной, хотя прежде таких тенденций не наблюдалось, отметили в издании.
Вместе с тем, отмечает Bloomberg, Индия не собирается проводить у себя этот саммит из-за исключения России из процесса урегулирования.
Напомним, Нарендра Моди приезжал в Киев 23 августа, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Он совершил путешествие на поезде из Польши. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. Вашингтон назвал визит индийского премьера «полезным».