Зеленский напрашивается в Индию для проведения очередной «мирной конференции»

Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Индии Нарендре Моди встретиться и провести в азиатском государстве очередной «мирный саммит» по Украине до ноябрьских выборов в США. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

По данным журналистов, Зеленский пылко желает провести очередную конференцию, чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга. Если Индия согласится устроить у себя данное мероприятие, это будет означать признание украинских инициатив принимающей стороной, хотя прежде таких тенденций не наблюдалось, отметили в издании.