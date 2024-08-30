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30 августа, 12:36

Зеленский напрашивается в Индию для проведения очередной «мирной конференции»

Bloomberg: Зеленский инициирует встречу с Моди до выборов в США в ноябре

Влдаимир Зеленский и Нарендра Моди. Обложка © Getty Images / WPA Pool, © ТАСС / Zuma

Влдаимир Зеленский и Нарендра Моди. Обложка © Getty Images / WPA Pool, © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Индии Нарендре Моди встретиться и провести в азиатском государстве очередной «мирный саммит» по Украине до ноябрьских выборов в США. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

По данным журналистов, Зеленский пылко желает провести очередную конференцию, чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга. Если Индия согласится устроить у себя данное мероприятие, это будет означать признание украинских инициатив принимающей стороной, хотя прежде таких тенденций не наблюдалось, отметили в издании.

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, Индия не собирается проводить у себя этот саммит из-за исключения России из процесса урегулирования.

Премьер Индии созвонился с Путиным после встречи с Зеленским в Киеве
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Напомним, Нарендра Моди приезжал в Киев 23 августа, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Он совершил путешествие на поезде из Польши. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. Вашингтон назвал визит индийского премьера «полезным».

Николай Рюмин
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