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Регион
30 августа, 14:23

Двое раненых при захвате заложников в волгоградской ИК переведены из реанимации

В опорных медицинских учреждениях Волгограда остаются четверо сотрудников ИК-19, пострадавших во время захвата заложников. Двое из них были переведены из реанимационного корпуса в отделение клинической больницы № 1. Об этом рассказали в региональном комздраве в беседе с ТАСС. Один из пострадавших проходит лечение в больнице скорой помощи и пребывает в состоянии средней степени тяжести.

«Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 года рождения переведены из реанимации в торакальное отделение, состояние оценивается как тяжёлое стабильное; состояние мужчины 1988 года рождения оценивают как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Все четверо пострадавших находятся под пристальным надзором медицинских работников и получают необходимую помощь.

Заключённых ИК-19 отблагодарят за помощь раненым сотрудникам во время захвата заложников
Заключённых ИК-19 отблагодарят за помощь раненым сотрудникам во время захвата заложников

Напомним, что трагические события случились в ИК-19 в городе Суровикино 23 августа. Группа вооружённых ножами и молотками заключённых взяла заложников из числа других арестантов и сотрудников учреждения, требуя два миллиона долларов и вертолёт. При этом террористы представились членами ИГИЛ*. Силовики не стали с ними церемониться и приступили к штурму, который продлился около 30 минут. Все преступники были ликвидированы снайперами. Четверых сотрудников колонии бандиты убили.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Николай Рюмин
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