Двое раненых при захвате заложников в волгоградской ИК переведены из реанимации

В опорных медицинских учреждениях Волгограда остаются четверо сотрудников ИК-19, пострадавших во время захвата заложников. Двое из них были переведены из реанимационного корпуса в отделение клинической больницы № 1. Об этом рассказали в региональном комздраве в беседе с ТАСС. Один из пострадавших проходит лечение в больнице скорой помощи и пребывает в состоянии средней степени тяжести.