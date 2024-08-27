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27 августа, 06:10

Заключённых ИК-19 отблагодарят за помощь раненым сотрудникам во время захвата заложников

ФСИН поощрит заключённых ИК-19, помогавших взятым в заложники сотрудникам

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России решила отблагодарить заключённых колонии ИК-19 в Волгоградской области, которые оказывали помощь сотрудникам во время захвата заложников четырьмя боевиками. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осуждённых, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — рассказали в ведомстве.

Начальнику областного управления ФСИН поручили передать данное решение отличившимся осуждённым и до 1 сентября 2024 года представить вышестоящему начальнику свои идеи о поощрении.

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Напомним, что трагические события развернулись в ИК-19 в городе Суровикино 23 августа. Группа вооружённых ножами и молотками заключённых взяла заложников из числа других арестантов и сотрудников колонии, потребовав деньги и вертолёт. При этом террористы называли себя членами ИГИЛ*. Силовики не стали с ними церемониться и приступили к штурму, который продлился около 30 минут. Все преступники были ликвидированы снайперами. Четверо из сотрудников колонии погибли. Life.ru публиковал список с именами всех захватчиков, однако мать указанного в нём Тимура Хусинова заявила, что её сын в теракте не участвовал.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Андрей Бражников
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