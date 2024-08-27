Заключённых ИК-19 отблагодарят за помощь раненым сотрудникам во время захвата заложников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России решила отблагодарить заключённых колонии ИК-19 в Волгоградской области, которые оказывали помощь сотрудникам во время захвата заложников четырьмя боевиками. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осуждённых, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — рассказали в ведомстве.