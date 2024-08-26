Бочаров: Семьям погибших при захвате ИК-19 сотрудников ФСИН выплатят по 1 млн
Власти Волгоградской области выплатят по одному миллиону рублей семьям сотрудникам ФСИН, погибших во время попытки захвата террористами ИК-19. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров.
«В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей», — цитирует губернатора телеграм-канал региональной администрации.
Напомним, что трагические события развернулись в ИК-19 в городе Суровикино 23 августа. Группа вооружённых ножами и молотками заключённых взяла заложников из числа других арестантов и сотрудников колонии, потребовав деньги и вертолёт. При этом террористы называли себя членами ИГИЛ*. Силовики не стали с ними церемониться и приступили к штурму, который продлился около 30 минут. Все преступники были ликвидированы снайперами. Четверо из сотрудников колонии погибли. Life.ru публиковал список с именами всех захватчиков, однако мать указанного в нём Тимура Хусинова заявила, что её сын в теракте не участвовал.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.