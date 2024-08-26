Мама «‎захватчика‎» из волгоградской ИК-19 оказалась права: он невиновен

Уроженец Узбекистана Темур Хусинов не был среди захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области, его матери сообщает о его местонахождении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«Осуждённый Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа 2024 года», — рассказали в управлении и добавили, что мать заключённого будет проинформирована о его местонахождении в установленном законом порядке.