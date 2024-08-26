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26 августа, 12:08

Мама «‎захватчика‎» из волгоградской ИК-19 оказалась права: он невиновен

ФСИН: Осуждённый Хусинов не был среди захватчиков из волгоградской ИК-19

Уроженец Узбекистана Темур Хусинов не был среди захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области, его матери сообщает о его местонахождении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«Осуждённый Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа 2024 года», — рассказали в управлении и добавили, что мать заключённого будет проинформирована о его местонахождении в установленном законом порядке.

ФСИН ответила на данные о самогонном аппарате в ИК-19, где радикалы захватили заложников
ФСИН ответила на данные о самогонном аппарате в ИК-19, где радикалы захватили заложников

Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. В результате захвата колонии погибли четверо сотрудников учреждения. Преступников ликвидировали снайперы. Life.ru опубликовал список захватчиков. В нём значился Темур Хусинов, которому до выхода на свободу оставалось два месяца. Мать Хусинова не поверила в вину сына и объяснила, что на видео террористов его не было.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstockm / FOTODOM / Jonas Petrovas

Андрей Бражников
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