ФСИН ответила на данные о самогонном аппарате в ИК-19, где радикалы захватили заложников
В ГУ ФСИН отрицают данные о самогонном аппарате в волгоградской ИК-19
Данные о том, что осуждённых в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области поощряли самогоном и телефонами являются фейком, заявила пресс-служба ГУ ФСИН по региону.
«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осуждённых самогоном и средствами мобильной связи является фейковой», — говорится в сообщении.
Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Начальник колонии и один из его подчинённых находятся в тяжёлом состоянии. Life.ru рассказал источник, что в колонии царила свобода, несмотря на строгий режим. Например, заключённые покупали телефоны, получали дополнительные передачки и даже имели самогонный аппарат.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Shutterstock / FOTODOM / Skyward Kick Productions