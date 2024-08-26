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Регион
26 августа, 08:02

ФСИН ответила на данные о самогонном аппарате в ИК-19, где радикалы захватили заложников

В ГУ ФСИН отрицают данные о самогонном аппарате в волгоградской ИК-19

Данные о том, что осуждённых в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области поощряли самогоном и телефонами являются фейком, заявила пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осуждённых самогоном и средствами мобильной связи является фейковой», — говорится в сообщении.

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Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Начальник колонии и один из его подчинённых находятся в тяжёлом состоянии. Life.ru рассказал источник, что в колонии царила свобода, несмотря на строгий режим. Например, заключённые покупали телефоны, получали дополнительные передачки и даже имели самогонный аппарат.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skyward Kick Productions

Наталья Афонина
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