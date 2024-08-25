В ИК-19, где радикалы захватили заложников, был самогонный аппарат

В ИК-19 под Волгоградом, где радикалы захватили заложников, царила свобода, несмотря на строгий режим. Как пишет Mash, заключённые пользовались различными преференциями — покупали телефоны, получали дополнительные передачки и даже имели самогонный аппарат.

По данным телеграм-канала, до 2021 года в ИК-19 можно было приобрести кнопочные телефоны (5–10 тысяч рублей), смартфоны на андроиде (20–40 тысяч) и даже айфоны (от 40 тысяч). Сим-карты зэки покупали за 700–1000 рублей. После 2021-го администрация колонии стала проводить более частые обыски, из-за чего подпольный рынок техники стал скромнее. Однако возможность купить телефон с выходом в интернет по-прежнему оставалась.

Помимо этого, заключённым предлагали «халтурки». В частности, за перевыполнение рабочего плана сидельцы могли заработать до трёх тысяч рублей. В качестве поощрения также разрешалось получать дополнительные передачки, свидания вне очереди и алкоголь. Кроме того, на территории колонии стоял самодельный самогонный аппарат, с помощью которого зэки варили самогон из браги.