В ИК-19, где радикалы захватили заложников, был самогонный аппарат
Mash: У сидельцев в ИК-19, где захватили заложников, был самогонный аппарат
В ИК-19 под Волгоградом, где радикалы захватили заложников, царила свобода, несмотря на строгий режим. Как пишет Mash, заключённые пользовались различными преференциями — покупали телефоны, получали дополнительные передачки и даже имели самогонный аппарат.
По данным телеграм-канала, до 2021 года в ИК-19 можно было приобрести кнопочные телефоны (5–10 тысяч рублей), смартфоны на андроиде (20–40 тысяч) и даже айфоны (от 40 тысяч). Сим-карты зэки покупали за 700–1000 рублей. После 2021-го администрация колонии стала проводить более частые обыски, из-за чего подпольный рынок техники стал скромнее. Однако возможность купить телефон с выходом в интернет по-прежнему оставалась.
Помимо этого, заключённым предлагали «халтурки». В частности, за перевыполнение рабочего плана сидельцы могли заработать до трёх тысяч рублей. В качестве поощрения также разрешалось получать дополнительные передачки, свидания вне очереди и алкоголь. Кроме того, на территории колонии стоял самодельный самогонный аппарат, с помощью которого зэки варили самогон из браги.
Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Начальник колонии и один из его подчинённых находятся в тяжёлом состоянии.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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