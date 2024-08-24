Следователи допросят брата главаря бунта в колонии под Волгоградом

По данным телеграм-канала, Фархуджон Каримов был задержан вместе с Шобдулкаримхоном в 2016 году, и с тех пор они находились в разных исправительных учреждениях. При этом родные Каримовых не общались с братьями и не навещали их более двух лет.

Братьев и их компанию из шести человек, в том числе девушку из Москвы, задержали в 2016 году в Волгоградской области. Они признались, что сделали две закладки в Волжском и десять в Волгограде. В частности, у Шобдулкаримхона оперативники обнаружили 200 пакетиков с запрещёнными веществами. Все обвиняемые были осуждены по статье о покушении на сбыт наркотиков. Они получили сроки от трёх до десяти лет.