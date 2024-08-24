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24 августа, 19:23

Следователи допросят брата главаря бунта в колонии под Волгоградом

Mash: Следователи планируют допросить осуждённого брата главаря бунта в ИК-19

Следователи собираются допросить брата главаря бунта в ИК-19 под Волгоградом Шобдулкаримхона Каримова (настоящее имя Назирчона Тошова). Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Фархуджон Каримов был задержан вместе с Шобдулкаримхоном в 2016 году, и с тех пор они находились в разных исправительных учреждениях. При этом родные Каримовых не общались с братьями и не навещали их более двух лет.

Братьев и их компанию из шести человек, в том числе девушку из Москвы, задержали в 2016 году в Волгоградской области. Они признались, что сделали две закладки в Волжском и десять в Волгограде. В частности, у Шобдулкаримхона оперативники обнаружили 200 пакетиков с запрещёнными веществами. Все обвиняемые были осуждены по статье о покушении на сбыт наркотиков. Они получили сроки от трёх до десяти лет.

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Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. В частности, начальник колонии и сотрудник находятся в тяжёлом состоянии.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Сайт СК России

Наталья Демьянова
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