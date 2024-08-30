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30 августа, 14:32

Эстония не планирует участвовать в заседаниях министров ЕС в Венгрии

Эстонские власти не планируют отправлять членов кабмина на заседания министров Евросоюза в Будапеште. В этом полугодии Венгрия председательствует в сообществе, уточняет ERR.

По словам пресс-секретаря эстонского правительства Карлоса Клейманна, данное решение объясняется несогласием Таллина с политикой, которую проводит Будапешт, в частности, в отношении РФ. При этом он подчеркнул, что Эстония продолжит принимать участие в заседаниях Евросоюза в Брюсселе.

«Для Эстонии важно, чтобы ЕС функционировал, чтобы согласованная политика соблюдалась. Если мы видим обратное, Эстония обязана на это реагировать. Венгрия своими действиями злоупотребила своей ролью председательствующей в Совете ЕС страны и серьёзно подорвала доверие к себе», — отметил Клейманн в беседе с порталом.

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Как сообщал Life.ru, венгерский премьер Виктор Орбан, действуя в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. Казалось бы — прекрасное устремление к миру. Но вот среди глав стран – членов ЕС оно отнюдь не вызвало восторга. В организации стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечает Будапешт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Никита Осипов
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