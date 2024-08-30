Эстония не планирует участвовать в заседаниях министров ЕС в Венгрии

Эстонские власти не планируют отправлять членов кабмина на заседания министров Евросоюза в Будапеште. В этом полугодии Венгрия председательствует в сообществе, уточняет ERR.

По словам пресс-секретаря эстонского правительства Карлоса Клейманна, данное решение объясняется несогласием Таллина с политикой, которую проводит Будапешт, в частности, в отношении РФ. При этом он подчеркнул, что Эстония продолжит принимать участие в заседаниях Евросоюза в Брюсселе.