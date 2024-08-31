Зеленский заявил о сложной для ВСУ ситуации на четырёх направлениях
Для украинских вооружённых сил сложилась непростая ситуация на четырёх направлениях, заявил Владимир Зеленский. По его словам, речь идёт о красноармейском, дзержинском, краматорском и купянском участках фронта.
«Сегодня говорил с главкомом [Александром Сырским], покровское (красноармейское — прим. Life.ru) направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком (дзержинском — прим. Life.ru), купянском направлениях», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее украинский Генштаб заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. Киев перебросил туда одну из последних наступательных бригад. Российская армия сформировала в этом районе мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. По словам источника в силовых структурах РФ, ВСУ даже не сопротивляются. В ЦРУ признали, что Российская Армия добивается успехов под Красноармейском.
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