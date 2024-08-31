Зеленский заявил о сложной для ВСУ ситуации на четырёх направлениях

Для украинских вооружённых сил сложилась непростая ситуация на четырёх направлениях, заявил Владимир Зеленский. По его словам, речь идёт о красноармейском, дзержинском, краматорском и купянском участках фронта.

«Сегодня говорил с главкомом [Александром Сырским], покровское (красноармейское — прим. Life.ru) направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком (дзержинском — прим. Life.ru), купянском направлениях», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.