Все пассажиры и члены экипажа упавшего на Камчатке Ми-8 погибли
Оперативные службы Камчатки считают, что пассажиры и экипаж Ми-8 погибли
В оперативных службах после изучения кадров с места падения Ми-8 на Камчатке пришли к выводу, что все пассажиры и члены экипажа вертолёта погибли. Об этом пишет SHOT и ТАСС.
Пассажиры Ми-8 – финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой. Фото © SHOT
«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сказал ТАСС источник в оперативных службах.
Напомним, вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке 31 августа. На борту находилось 22 человека, среди которых 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков был задействован самолёт Ан-26. Следственный комитет завёл уголовное дело. Сегодня пропавший Ми-8 найден у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительной версии, вертолёт задел скалу и упал.