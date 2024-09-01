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1 сентября, 08:41

Все пассажиры и члены экипажа упавшего на Камчатке Ми-8 погибли

Оперативные службы Камчатки считают, что пассажиры и экипаж Ми-8 погибли

В оперативных службах после изучения кадров с места падения Ми-8 на Камчатке пришли к выводу, что все пассажиры и члены экипажа вертолёта погибли. Об этом пишет SHOT и ТАСС.

Пассажиры Ми-8 – финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой. Фото © SHOT

Пассажиры Ми-8 – финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой. Фото © SHOT

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет»,сказал ТАСС источник в оперативных службах.

Напомним, вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке 31 августа. На борту находилось 22 человека, среди которых 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков был задействован самолёт Ан-26. Следственный комитет завёл уголовное дело. Сегодня пропавший Ми-8 найден у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительной версии, вертолёт задел скалу и упал.

Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
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SHOT

Андрей Бражников
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