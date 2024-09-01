МЧС приостановило до утра поиски тел погибших при крушении Ми-8Т на Камчатке

Спасатели МЧС разбили лагерь на месте крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке, поиски тел погибших приостановлены из-за наступления темноты и продолжатся на рассвете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.