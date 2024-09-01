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1 сентября, 11:30

МЧС приостановило до утра поиски тел погибших при крушении Ми-8Т на Камчатке

Спасатели МЧС разбили лагерь на месте крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке, поиски тел погибших приостановлены из-за наступления темноты и продолжатся на рассвете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Специалисты возобновят поиски пропавших на рассвете. Видео © Telegram / МЧС России

«Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации», — уточнили в МЧС.

Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

Напомним, что вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке 31 августа. На его борту находилось 22 человека, 19 из которых — туристы, остальные трое — члены экипажа. Для поисков спасатели задействовали самолёт Ан-26. В итоге воздушное судно было найдено у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительным данным, вертолёт потерпел крушение, задев скалу. На месте падения винтокрылой машины были обнаружены тела 17 человек.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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