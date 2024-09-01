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1 сентября, 11:41

Работа Курской АЭС продолжается в штатном режиме

Курская атомная электростанция. Фото © Telegram / Курская АЭС

Курская атомная электростанция. Фото © Telegram / Курская АЭС

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Радиационный фон в районе её расположения также находится в норме. Об этом рассказали в телеграм-канале АЭС.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации «без генерации», — сказано в сообщении.

Представители станции отметили, что радиационный фон в районе Курской АЭС остаётся на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Естественные фоновые показатели не превышены.

Экс-депутат Рады заявил о бессилии Гросси после визита на Курскую АЭС
Экс-депутат Рады заявил о бессилии Гросси после визита на Курскую АЭС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области существует опасность ядерного инцидента из-за обстрелов украинских боевиков. Затем ВСУ решили продолжить провокации, запустив в сторону АЭС ракету HIMARS, которая в итоге не взорвалась и упала рядом с энергообъектом, после чего была обезврежена.

Владимир Озеров
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