Стала известна главная причина крушения вертолёта президента Ирана
Генштаб ВС Ирана: Вертолёт Раиси упал из-за тумана и столкновения с холмом
По данным экспертов, президент Ирана Эбрахима Раиси погиб 19 мая из-за столкновения вертолёта с поверхностью холма в условиях весеннего тумана. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан на севере страны, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил исламской республики.
«Основной причиной крушения вертолёта стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолёта с горой», — сообщается в итоговом отчёте ведомства по итогам расследования катастрофы.
Напомним, что о крушении воздушного судка, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стало известно в середине мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения останков винтокрылой машины стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер.
ТАСС/SalamPix/ABACA