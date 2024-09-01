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Регион
1 сентября, 14:41

Стала известна главная причина крушения вертолёта президента Ирана

Генштаб ВС Ирана: Вертолёт Раиси упал из-за тумана и столкновения с холмом

По данным экспертов, президент Ирана Эбрахима Раиси погиб 19 мая из-за столкновения вертолёта с поверхностью холма в условиях весеннего тумана. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан на севере страны, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил исламской республики.

«Основной причиной крушения вертолёта стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолёта с горой», — сообщается в итоговом отчёте ведомства по итогам расследования катастрофы.

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Напомним, что о крушении воздушного судка, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стало известно в середине мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения останков винтокрылой машины стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер.


Обложка ©

ТАСС/SalamPix/ABACA

Наталья Афонина
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