Стала известна главная причина крушения вертолёта президента Ирана

По данным экспертов, президент Ирана Эбрахима Раиси погиб 19 мая из-за столкновения вертолёта с поверхностью холма в условиях весеннего тумана. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан на севере страны, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил исламской республики.

«Основной причиной крушения вертолёта стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолёта с горой», — сообщается в итоговом отчёте ведомства по итогам расследования катастрофы.