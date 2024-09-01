В ВС Ирана исключили версию крушения вертолёта Раиси из-за попадания снаряда
Попадание снаряда, воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), электромагнитного или лазерного оружия не имеет отношения к крушению вертолёта президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в генеральном штабе Вооружённых сил Ирана.
«Эксперты изучили возможность поражения вертолёта системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или путём создания электромагнитного поля. Они исключили версию, что вмешательство указанных объектов стало причиной катастрофы», — говорится в отчёте.
Напомним, что вертолёт президента Ирана потерпел крушение в середине мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения обломков воздушного судна стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер. Сегодня стало известно, что вертолёт Раиси упал из-за тумана и столкновения с холмом.
ТАСС / EPA / AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS