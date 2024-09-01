В ВС Ирана исключили версию крушения вертолёта Раиси из-за попадания снаряда

Попадание снаряда, воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), электромагнитного или лазерного оружия не имеет отношения к крушению вертолёта президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в генеральном штабе Вооружённых сил Ирана.