Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 16:51

В ВС Ирана исключили версию крушения вертолёта Раиси из-за попадания снаряда

Попадание снаряда, воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), электромагнитного или лазерного оружия не имеет отношения к крушению вертолёта президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в генеральном штабе Вооружённых сил Ирана.

«Эксперты изучили возможность поражения вертолёта системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или путём создания электромагнитного поля. Они исключили версию, что вмешательство указанных объектов стало причиной катастрофы», — говорится в отчёте.

Вдова Раиси высказалась об отношениях Запада и Ирана впервые после смерти мужа
Вдова Раиси высказалась об отношениях Запада и Ирана впервые после смерти мужа

Напомним, что вертолёт президента Ирана потерпел крушение в середине мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения обломков воздушного судна стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер. Сегодня стало известно, что вертолёт Раиси упал из-за тумана и столкновения с холмом.

Обложка ©

ТАСС / EPA / AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS

Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров