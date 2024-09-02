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2 сентября, 11:25

«Спасибо, что приехали!‎» Путин привёл в восторг жителей Кызыла решением пожать им руки и сделать фото

Путин вышел пообщаться с жителями Кызыла, собравшимися в центре города

Владимир Путин во время поездки в Тыву лично пообщался с жителями Кызыла. Они собрались в центре города и долго ждали появления президента России. Судя по видео, встреча оказалась эмоциональной.

Владимир Путин с жителями Кызыла. Видео © Life.ru

Вдоволь пообщавшись и сделав несколько тёплых рукопожатий, российский лидер в сопровождении главы республики Владислава Ховалыга отправился работать.

«Будем брать пример»: Путин отметил выдающиеся показатели рождаемости в Тыве
«Будем брать пример»: Путин отметил выдающиеся показатели рождаемости в Тыве

Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. В первый день учебного года президент России посетил школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил детей с праздником, отметив его важность, и пообщался с ними на разные темы. В частности, Путин рассказал ребятам о своём режиме сна и дал важный совет мальчику, мечтающему самостоятельно накопить на мотоцикл.

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Life.ru

Матвей Константинов
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