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Регион
3 сентября, 09:25

Расчёт монгольских военных может приехать на Парад Победы на Красной площади

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru

Расчёт монгольских военных может принять участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

«В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы пригласили президента Хурэлсуха приехать 9 мая в Москву. Прорабатывается и возможность того, чтобы расчёт ВС Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — отметил Путин.

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Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Переговоры президентов России и Монголии в узком составе уже завершились, после чего началась встреча членов делегаций.

Андрей Бражников
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