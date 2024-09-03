Расчёт монгольских военных может приехать на Парад Победы на Красной площади

Расчёт монгольских военных может принять участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

«В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы пригласили президента Хурэлсуха приехать 9 мая в Москву. Прорабатывается и возможность того, чтобы расчёт ВС Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — отметил Путин.