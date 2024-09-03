Путин возложил цветы к мемориальному комплексу Жукова в Улан-Баторе

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в Улан-Баторе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Улан-Баторе Владимир Путин принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», — уточнили в Кремле, отметив, что полководец Жуков командовал советскими и монгольскими войсками в сражениях в 1939 году.