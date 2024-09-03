Путин возложил цветы к мемориальному комплексу Жукова в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в Улан-Баторе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Возложение цветов к мемориалу полководца Жукова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«В Улан-Баторе Владимир Путин принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», — уточнили в Кремле, отметив, что полководец Жуков командовал советскими и монгольскими войсками в сражениях в 1939 году.
Напомним, что российская делегация во главе с Владимиром Путиным приехала в Монголию 2 сентября. Там их встречали почётный караул и кавалерия. Переговоры лидеров в узком составе уже завершились, после чего стартовала встреча членов делегаций. Глава Монголии назвал визит Путина важным для развития отношений стран. Владимир Владимирович пригласил Ухнаагийн Хурэлсуха на празднование 80-летия Победы в Москве.
Telegram / Кремль. Новости