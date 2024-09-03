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Регион
3 сентября, 13:55

Экс-депутат Рады раскрыл огромное число пострадавших солдат ВСУ в Полтаве

Мосийчук*: Более 600 солдат ВСУ пострадали и десятки погибли при ударе по Полтаве

В результате российского удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве ранения получили не менее 600 бойцов, погибшие исчисляются десятками. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.

«Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены», — заявил Мосийчук, предположив, что ракеты были наведены.

Кроме того, экс-политик отметил, что ответственность за существенные потери лежит и на военном руководстве, которое допустило такое скопление живой силы на позициях.

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Напомним, российские военные ударили по военному училищу ВСУ в Полтаве. Атака пришлась по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990), где действующие и бывшие западные инструкторы обучали специалистов РЭБ. После этого по Сети появилось видео с последствиями атаки. Как отмечали военкоры, Зеленский сильно занизил цифры о жертвах, сказав, что погиб 41 человек.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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