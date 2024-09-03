Экс-депутат Рады раскрыл огромное число пострадавших солдат ВСУ в Полтаве

В результате российского удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве ранения получили не менее 600 бойцов, погибшие исчисляются десятками. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.

«Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены», — заявил Мосийчук, предположив, что ракеты были наведены.

Кроме того, экс-политик отметил, что ответственность за существенные потери лежит и на военном руководстве, которое допустило такое скопление живой силы на позициях.