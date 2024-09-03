Манипулируют и врут: Депутат Рады обвинил власти в бесстыдной лжи о жертвах удара по училищу в Полтаве
Дмитрук: Власти Киева преуменьшают число жертв удара ВС РФ по училищу в Полтаве
Киевские власти преуменьшают число жертв от удара ВС РФ по военному училищу в Полтаве, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, администрация Украины врёт, потому что боится ответственности.
«Власть манипулирует, говоря, что удар пришёлся по «учебному заведению и больнице». Врут о числе погибших, врут обо всём, потому что боятся. Боятся, что придётся отвечать», — заявил депутат.
Дмитрук считает, что в гибели солдат виновато командование. По его словам, во время воздушной тревоги военнослужащим не отдали приказ спуститься в подвалы, поэтому многие из них оказались под российским ударом.
Напомним, ВС РФ ударили по военному училищу в Полтаве, где действующие и отставные иностранные наёмники готовили украинских специалистов РЭБ. Владимир Зеленский, рассказал, что из-за прилёта погиб 41 человек, а ещё 180 — ранены, и эти данные заметно отличаются от информации его жены и военкоров, которые заявляют о большем количестве жертв и раненых. Между тем, в Раде раскрыли, что на самом деле, пострадали не менее 600 человек.
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