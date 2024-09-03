Манипулируют и врут: Депутат Рады обвинил власти в бесстыдной лжи о жертвах удара по училищу в Полтаве

Киевские власти преуменьшают число жертв от удара ВС РФ по военному училищу в Полтаве, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, администрация Украины врёт, потому что боится ответственности.

«Власть манипулирует, говоря, что удар пришёлся по «учебному заведению и больнице». Врут о числе погибших, врут обо всём, потому что боятся. Боятся, что придётся отвечать», — заявил депутат.