Сухопутные войска ВСУ признали гибель бойцов при ударе ВС РФ в Полтаве

Пресс-служба Сухопутных войск заявила, что командование примет меры, чтобы увеличить безопасность личного состава. Кроме того, в ВСУ собираются обновить уставы по дисциплине и командованию в воинских частях.

Представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин во время эфира на телеканале «Рада» опроверг информацию о том, что в момент прилёта ракеты украинские военнослужащие были построены на плацу. Впрочем, вероятнее всего, это попытка антикриза: слишком много данных — в том числе и с украинской стороны — говорит в пользу того, что построение всё же было.