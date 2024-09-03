Сухопутные войска ВСУ признали гибель бойцов при ударе ВС РФ в Полтаве
Пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины подтвердила десятки убитых и сотни раненых военнослужащих в результате российского ракетного удара по военному институту связи в Полтаве. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале украинских наземных сил.
«Есть десятки погибших и сотни раненых», — сказано в посте.
Пресс-служба Сухопутных войск заявила, что командование примет меры, чтобы увеличить безопасность личного состава. Кроме того, в ВСУ собираются обновить уставы по дисциплине и командованию в воинских частях.
Представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин во время эфира на телеканале «Рада» опроверг информацию о том, что в момент прилёта ракеты украинские военнослужащие были построены на плацу. Впрочем, вероятнее всего, это попытка антикриза: слишком много данных — в том числе и с украинской стороны — говорит в пользу того, что построение всё же было.
Напомним, что сегодня российская армия ударила ОТРК «Искандер» по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. Видео с последствиями мощнейшей атаки распространилось в Интернете. Владимир Зеленский заявил о 41 погибшем и 180 раненых, но в его словах легко усомниться, ведь в прошлом он уже делал неправдоподобные заявления о количестве военных потерь украинской стороны. К слову, даже его жена заявила о 47 погибших и 206 раненых.
ТАСС / АР