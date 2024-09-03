Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 17:23

Сухопутные войска ВСУ признали гибель бойцов при ударе ВС РФ в Полтаве

Пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины подтвердила десятки убитых и сотни раненых военнослужащих в результате российского ракетного удара по военному институту связи в Полтаве. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале украинских наземных сил.

«Есть десятки погибших и сотни раненых», — сказано в посте.

Пресс-служба Сухопутных войск заявила, что командование примет меры, чтобы увеличить безопасность личного состава. Кроме того, в ВСУ собираются обновить уставы по дисциплине и командованию в воинских частях.

Представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин во время эфира на телеканале «Рада» опроверг информацию о том, что в момент прилёта ракеты украинские военнослужащие были построены на плацу. Впрочем, вероятнее всего, это попытка антикриза: слишком много данных — в том числе и с украинской стороны — говорит в пользу того, что построение всё же было.

Елена Зеленская разошлась с мужем в показаниях о смертоносном ударе по училищу ВСУ в Полтаве
Елена Зеленская разошлась с мужем в показаниях о смертоносном ударе по училищу ВСУ в Полтаве

Напомним, что сегодня российская армия ударила ОТРК «Искандер» по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. Видео с последствиями мощнейшей атаки распространилось в Интернете. Владимир Зеленский заявил о 41 погибшем и 180 раненых, но в его словах легко усомниться, ведь в прошлом он уже делал неправдоподобные заявления о количестве военных потерь украинской стороны. К слову, даже его жена заявила о 47 погибших и 206 раненых.

Обложка ©

ТАСС / АР

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров