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4 сентября, 09:56

Захарова предостерегла Кишинёв от провокаций в адрес миротворцев в Приднестровье

Захарова: Провокации против миротворцев в ПМР будут считаться нападением на РФ

Любые провокации против российских граждан и миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч россиян. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ», — сказала дипломат в ходе брифинга.

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Она также обратилась к молдавским властям с напоминанием о том, что российский миротворческий контингент остаётся гарантом безопасности и стабильности в Приднестровье. По словам Захаровой, вывода миротворцев могут желать лишь враги молдавского народа и его государственности.

Ранее Life.ru сообщал, что президента Молдавии Майю Санду уличили в подготовке к войне. В начале года приднестровские власти обратились к Москве за помощью в избавлении республики от экономической блокады Кишинёва. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Украина продвигает в Приднестровье силовой вариант решения вопроса, что осложняет поиск путей для мирного урегулирования ситуации.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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