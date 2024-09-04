Захарова предостерегла Кишинёв от провокаций в адрес миротворцев в Приднестровье
Захарова: Провокации против миротворцев в ПМР будут считаться нападением на РФ
Любые провокации против российских граждан и миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч россиян. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ», — сказала дипломат в ходе брифинга.
Она также обратилась к молдавским властям с напоминанием о том, что российский миротворческий контингент остаётся гарантом безопасности и стабильности в Приднестровье. По словам Захаровой, вывода миротворцев могут желать лишь враги молдавского народа и его государственности.
Ранее Life.ru сообщал, что президента Молдавии Майю Санду уличили в подготовке к войне. В начале года приднестровские власти обратились к Москве за помощью в избавлении республики от экономической блокады Кишинёва. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Украина продвигает в Приднестровье силовой вариант решения вопроса, что осложняет поиск путей для мирного урегулирования ситуации.
VK / МИД России