Захарова предостерегла Кишинёв от провокаций в адрес миротворцев в Приднестровье

Любые провокации против российских граждан и миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч россиян. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ», — сказала дипломат в ходе брифинга.