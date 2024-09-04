Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:26

Суд отклонил жалобу главного кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Жалоба начальника главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на то, что информация о его семье собиралась без его ведома, была отклонена 235-м Гарнизонным военным судом.

«Жалобу Кузнецова на действия следствия оставить без удовлетворения», — огласил судья, информацию передаёт ТАСС.

Суд арестовал имущество дочери главного кадровика МО Юрия Кузнецова
Суд арестовал имущество дочери главного кадровика МО Юрия Кузнецова

Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах офицер получил деньги от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли в том числе сто миллионов рублей наличкой и золотые монеты. Причём задержали его после показаний другого фигуранта.

Мария Любицкая
  • Новости
  • СК РФ
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров