Суд отклонил жалобу главного кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
Жалоба начальника главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на то, что информация о его семье собиралась без его ведома, была отклонена 235-м Гарнизонным военным судом.
«Жалобу Кузнецова на действия следствия оставить без удовлетворения», — огласил судья, информацию передаёт ТАСС.
Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах офицер получил деньги от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли в том числе сто миллионов рублей наличкой и золотые монеты. Причём задержали его после показаний другого фигуранта.